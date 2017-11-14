14.11.2017 (16:07)

В Северной Осетии начался сбор с подвижными группами разминирования 58-й армии

Подвижные группы разминирования инженерных частей и подразделений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, принимают участие в сборе по инженерной подготовке.

В ходе сбора военнослужащие изучат тактико-технические характеристики нового оборудования, особенности его эксплуатации и применения, в том числе ИМП-2.

ИМП-2 (индукционный миноискатель полупроводниковый) способен обнаруживать мины, находящиеся на глубине более полуметра в грунте и до метра находящиеся на грунте под водой, работает при перепадах температур от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию. Комплект состоит из поискового элемента, сборной трехколенной штанги, усилительного блока и головных телефонов. Масса ИМП-2 до двух кг, имеет автоматическую подстройку для компенсации влияния грунтовых условий, может работать от различных типов источников питания.

В ходе практических занятий военнослужащие изучат назначение и устройство щупов, специального оборудования автомобильной техники для вывоза найденных боеприпасов к месту утилизации, характеристики средств разминирования, обезвреживания, уничтожения и обозначения обнаруженных мин и мест минирования, способы уничтожения боеприпасов и взрывчатых веществ.

В сборе принимают участие более 50 военных инженеров и задействовано около 10 единиц специальной техники.

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