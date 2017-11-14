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14.11.2017 (15:59)

В соединениях и воинских частях 11-го армейского корпуса Балтийского флота проходят командирские сборы

В соединениях и воинских частях 11-го армейского корпуса Балтийского флота проходят сборы с командирами взводов. К мероприятиям привлечены офицеры мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также специалисты инженерных, радиотехнических, тыловых и других подразделений, всего — более 100 человек.

В течение нескольких дней младшие офицеры будут сдавать зачеты по всем предметам боевой подготовки: стрельбе, вождению боевой техники, тактике и иным предметам командирской подготовки, а также по физической, общественно-государственной и специальной подготовке.

Командирские сборы являются своеобразным экзаменом, на котором проверяется уровень готовности младшего офицерского состава к обучению и воспитанию подчиненных. Главным критерием оценки является способность командиров взводов самостоятельно выполнять требования учебных программ.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , Сборы
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