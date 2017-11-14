14.11.2017 (15:53)

В Екатеринбурге прошли сборы с начальниками отделов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по Центральному военному округу

В Екатеринбурге под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по материально-техническому обеспечению (МТО) генерал-лейтенанта Андрея Булыги прошли сборы с начальниками отделов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме, имеющиеся проблемы и пути их решения. Участники выступили с докладами о выполненных мероприятиях по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг. в воинских частях и организациях военного округа.

В завершение были подведены итоги конкурса по подготовке теплогенерирующих объектов к зиме и награждение победителей. Ими стали Андрей Уразаев - начальник котельной №176 военного городка в поселке Рощинский (Самарская обл.), Никита Завьялов - начальник котельной №1 военного городка в Алейске (Алтайский край), Нина Данченко - начальник котельной №45 военного городка в поселке Упрун (Челябинская обл.) и Юрий Пителин - начальник котельной №146 в поселке Гагарский (Свердловская обл.).

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