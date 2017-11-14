14.11.2017 (15:50)

Самолеты ВКС России перебросили киргизский контингент в Таджикистан на учение по антитеррору

Самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России обеспечили переброску контингента Киргизской Республики численностью около 100 человек с техникой и вооружением на совместное учение по антитеррору, которое начинается сегодня в Таджикистане. В практических действиях примут участие Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ.

В ходе переброски были отработаны вопросы оперативной совместимости при создании совместной группировки войск в Центральноазиатском регионе.

Накануне на три оперативных аэродрома в Таджикистане из России совершили перелеты более 40 самолетов и вертолетов Центрального военного округа. Российской военной авиации предстоит выполнять учебно-боевые задачи совместно с летчиками вооруженных сил Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

В масштабном учении, тактические эпизоды которых будут разыграны на пяти полигонах в горной и пустынной местности, примут участие органы военного управления, горнострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, спецназ, а также парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы. Всего — более 5 тыс. военнослужащих.

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