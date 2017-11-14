14.11.2017 (15:44)

Военные летчики Казахстана впервые сопроводят бомбардировщики Ту-95МС ВКС России на учении в Таджикистане

Истребители Су-30СМ из состава Сил воздушной обороны Казахстана впервые сопроводят российские дальние бомбардировщики Ту-95МС в ходе учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Таджикистане. Всего в антитеррористических маневрах впервые задействовано более 60 единиц воздушной техники. Обо всем этом сообщил руководитель учения командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

«Учебно-боевые задачи в небе Центральной Азии будут совместно выполнять военные летчики Белоруссии, Казахстана, России и Таджикистана. Впервые звено многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава Сил воздушной обороны Казахстана (авиабаза Шымкент) сопроводит в зоне при выполнении задач стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских Воздушно-космических сил», –– пояснил Владимир Зарудницкий.

Помимо трех оперативных аэродромов на территории Таджикистана, задействован потенциал авиабазы Кант на территории Киргизии, а также аэродромы в Саратовской и Новосибирской областях России.

В масштабном учении, тактические эпизоды которого будут разыграны на пяти полигонах в горной и пустынной местности Таджикистана до 20 ноября, принимают участие более 5000 военнослужащих стран ОДКБ, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан, а также задействовано около 1500 единиц военной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице