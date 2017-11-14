14.11.2017 (15:22)

Свыше 6 тыс. единиц ВВТ переведут военнослужащие ЮВО на зимний режим эксплуатации в Ставропольском крае и на Кубани

В 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на территории Кубани и Ставропольского края, военнослужащие переведут на режим зимней эксплуатации свыше 6 тыс. единиц вооружения и военной техники (ВВТ).

К новому учебному периоду, который начнется 1 декабря, в соединениях и воинских частях будут подготовлены танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, многоцелевые тягачи, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», оперативные тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М».

В ходе работ на каждой единице вооружения и военной техники будет выполнено до 50 технических операций, при этом планируется использовать более 300 т моторных и трансмиссионных масел и около 40 т пластичных смазок.

Перед новым учебным периодом будет проведен смотр ВВТ соединений, который покажет результаты выполненных работ.

Всего к подготовке ВВТ на режим зимней эксплуатации привлечено свыше 3 тыс. военнослужащих.

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