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14.11.2017 (15:10)

Подразделения российской военной базы в Абхазии подтвердили почетное наименование «ударных»

Танковое и мотострелковое подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, подтвердили почетное наименование «ударных».

Для подтверждения наименования «ударных» подразделения соединения в течение трех дней проверялись офицерами комиссии Минобороны России.  

Подразделения оценивались по более 10 показателям военной службы, в т.ч. несение службы в нарядах и караулах, соблюдение воинской дисциплины, правовая исполнительность и ведение документации.

Также личный состав проверяемых подразделений прошел испытания по основным предметам боевой подготовки. Военнослужащие сдали зачеты по тактической, инженерной, медицинской, физической подготовкам и вождению боевых машин.

На полигонах Гудаута в Абхазии и Майкопский в Адыгее военнослужащие продемонстрировали комиссии свои навыки в стрельбе из стрелкового оружия, а также вооружения современных бронетранспортеров БТР-82АМ и новейших танков Т-72Б3 сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям.

Ранее эти подразделение военной базы были удостоены наименованием «ударное» после положительной сдачи проверочных испытаний по завершению 2016 учебного года.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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