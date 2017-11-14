14.11.2017 (15:04)

Экипажи больших десантных кораблей Черноморского флота провели занятие по погрузке боевой техники морской пехоты

Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки флота на полигоне Казачий в Севастополе прошло тактико-специальное занятие экипажей больших десантных кораблей (БДК) «Азов» и «Цезарь Куников» с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, в ходе которого была отработана организация погрузки на БДК боевой техники и личного состава морской пехоты, а также высадки морского десанта на необорудованное побережье.

В ходе занятия снимались временные нормативы по погрузке техники на корабль, оценивалась правильность действий каждого экипажа боевой машины при ведении условного боя за высадку десанта.

В отработке задачи приняли участие более 250 военнослужащих и было задействовано 20 единиц техники морской пехоты.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице