14.11.2017 (09:00)
В Таджикистане началось совместное учение Коллективных сил ОДКБ
На территории Таджикистана проходит учение Коллективных сил (войск) ОДКБ, в ходе которого отрабатывается подготовка и ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности.
Учение является завершающим этапом оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство-2017» и носит сугубо оборонительный характер.
Основными целями учения являются совершенствование системы управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности и оперативной совместимости штабов различных уровней и государственной принадлежности, сопряжение систем управления войсками и оружием, дать практику командирам различных степеней в планировании боевых действий и управлении войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.
В ходе учения, эпизоды которого будут разыграны на пяти полигонах Вооруженных сил Таджикистана, планируется активное применение артиллерии и авиации.
Завещающий этап учения пройдет на полигоне Харбмайдон.
В учении примут участие воинские контингенты всех стран, входящих в ОДКБ –– Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, общей численностью более 5000 военнослужащих, 60 самолетов и вертолетов, свыше 1500 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе ракетные комплексы «Искандер», самолеты дальней и фронтовой авиации, БПЛА.
За активной фазой учения будет наблюдать генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.