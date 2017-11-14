14.11.2017 (14:03)

На российскую военную базу в Абхазии прибыли молодые специалисты ЗРК «Оса-АКМ» из учебного центра

В рамках комплектования подразделений российской военной базы в Абхазии младших специалистов - операторов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ» в соединение прибыла группа выпускников учебного центра войск противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированного в Краснодарском крае.

Все прибывшие являются военнослужащими по призыву, прошедшими трехмесячную подготовку в учебном центре.

На начальном этапе военной службы в соединении с новичками будут проведены комплексные мероприятия по обустройству и вводу в строй. В ближайшее время пройдет специальное анкетирование и тестирование военнослужащих для оценки их психологических и психофизиологических характеристик.

Всех прибывших разместили в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами и системами кондиционирования воздуха. Помещения оборудованы чайными комнатами, в которых они смогут выпить чаю, почитать свежую прессу и сыграть в настольные игры.

Всего в рамках комплектования подразделений военной базы до конца ноября в соединение прибудут более 250 младших специалистов – механиков-водителей танков Т-72Б3, операторов-наводчиков противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», связистов, кодировщиков (всего около 40 военно-учетных специальностей).

Справочно:

ЗРК «Оса-АКМ» предназначен для прикрытия сил и средств Сухопутных войск во всех видах боевых действий. Комплекс на трёхосном колесном шасси автомобиля БАЗ способен обнаруживать и опознавать воздушные цели условного противника на расстояниях более 40 км. Время на развёртывание машины в боевое состояние составляет менее 5 минут.

На вооружении ЗРК состоят зенитные управляемые ракеты, оснащенные радиокомандной системой наведения на цель, осколочной боевой частью, неконтактным взрывателем с радиусом срабатывания 5 м. Для снижения ошибки наведения при стрельбе по низколетящим целям на высотах до 100 м ракета наводится на них сверху вниз.

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