14.11.2017 (13:54)

В военных гарнизонах начался зимний отопительный сезон

В воинских частях и соединениях начался зимний отопительный период. Пришел он и в самые южные регионы нашей страны –– на территории Южного военного округа в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, российских военных базах за рубежом.

К испытаниям холодами подготовлено около 6,5 тыс. военных городков, более 82,7 тысяч зданий, около 8 тыс. жилых домов, 20,3 тыс. коммунальных сооружений, 500 центральных тепловых пунктов, около 13,8 тыс. объектов водоканализационного хозяйства и около 31,7 тыс. км внешних инженерных сетей.

Более 4 тыс. котельных работают на подачу тепла и горячего водоснабжения.

В большинстве субъектов все работы по подготовке военных гарнизонов к зиме проведены с опережением графиков.

В частности, в военных гарнизонах, дислоцированных на территории Краснодарского края, специалистами ФГБУ «ЦЖКУ» к отопительному периоду 2017-2018 подготовлены 211 военных городков, 2320 объектов жилищно-казарменного фонда общей площадью более 1,26 млн м², 200 котельных, 10 центральных тепловых пунктов и 360 км. тепловых сетей, 52 артезианские скважины, 102 водонасосные и канализационные насосные станции и 715 км сетей водоснабжения и водоотведения.

На территории Ставропольского края в отопительный период вступили 75 военных городков, 640 объектов жилищно-казарменного фонда общей площадью около 870 тыс. м², 65 котельных, 6 центральных тепловых пунктов и 168 км. тепловых сетей, 7 артезианских скважин,15 водонасосных и канализационных насосных станций и 153 км сетей водоснабжения и водоотведения.

Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций во всех филиалах ФГБУ «ЦЖКУ» работают оперативно-диспетчерские службы, в готовности находятся аварийно-ремонтные бригады, которые укомплектованы необходимым инструментом, средствами малой механизации, автотранспортом, специальной и инженерной техникой.

Накоплен необходимый аварийный запас трубной продукции, узлов и агрегатов для объектов теплового хозяйства, а также мобильные котельные установки.

На прикотельных складах полностью созданы нормативные запасы жидкого и твердого котельного топлива. По всем Вооруженным силам запасы составляют более 555 тыс. тонн твёрдого топлива и более 109 тыс. тонн жидкого котельного топлива.

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