14.11.2017 (12:35)

Более 40 тысяч военнослужащих ВВО прошли вакцинацию от гриппа

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа в преддверии наступающего зимнего периода военные медики проводят иммунизацию личного состава против гриппа, что особенно актуально для регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

С начала проведения мероприятий уже прошли вакцинацию более 40 тысяч военнослужащих округа, в том числе от гриппа привито большинство военнослужащих по призыву и военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Помимо этого иммунизировано свыше 2,3 тысячи человек медицинского персонала Восточного военного округа.

Вакцинация проводится с целью профилактики острых респираторных вирусных заболеваний среди военнослужащих с применением современных лекарственных препаратов.

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