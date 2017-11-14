14.11.2017 (13:05)
В Оренбурге подготовлено свыше 600 специалистов на новые образцы техники войсковой ПВО
В 106 Учебном центре войск противовоздушной обороны Сухопутных войск, дислоцированном в городе Оренбург, свыше 600 военнослужащих успешно сдали итоговые экзамены по программе подготовки младших специалистов.
Полный курс подготовки курсантов составил 4 месяца, в ходе которого военнослужащие изучили современные виды вооружений соединений, воинских частей и подразделений войсковой ПВО, такие как зенитная ракетная система С-300В4 зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3».
Для организации качественной подготовки младших специалистов в учебном центре создана современная учебно-материальная база. Здесь освоены и используются интерактивные классы и тренажеры нового поколения.
Кроме этого, в учебном центре впервые прошли подготовку
механики-водители гусеничных машин зенитно-ракетного комплекса
«Бук-М3».
Также курсанты были оценены по тактической, специальной, технической, строевой, физической подготовке, а также радиационной, химической и биологической защите.
После сдачи выпускных испытаний военнослужащие направлены в соединения, воинские части и подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск.