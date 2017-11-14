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14.11.2017 (13:05)

В Оренбурге подготовлено свыше 600 специалистов на новые образцы техники войсковой ПВО

В 106 Учебном центре войск  противовоздушной обороны Сухопутных войск, дислоцированном в городе Оренбург, свыше 600 военнослужащих успешно сдали итоговые экзамены по программе подготовки младших специалистов.

Полный курс подготовки курсантов составил 4 месяца, в ходе которого военнослужащие изучили современные виды вооружений соединений,  воинских частей и подразделений войсковой  ПВО, такие как зенитная ракетная система С-300В4 зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3».

Для организации качественной подготовки младших специалистов в учебном центре создана современная учебно-материальная база. Здесь освоены и используются интерактивные классы и тренажеры нового поколения.

Кроме этого, в учебном центре впервые прошли подготовку
механики-водители гусеничных машин зенитно-ракетного комплекса
«Бук-М3».

Также курсанты были оценены по тактической, специальной, технической, строевой, физической подготовке, а также радиационной, химической и биологической защите.

После сдачи выпускных испытаний военнослужащие направлены в соединения, воинские части и подразделения войсковой ПВО Сухопутных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ПВО , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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