Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.11.2017 (12:15)

Корвет Балтийского флота «Сообразительный» через Суэцкий канал вышел в Красное море и взял курс на Аденский залив

Корвет «Сообразительный» через Суэцкий канал вошел в акваторию Красного моря и направляется в район Аденского залива, где приступит к выполнению задач по плану дальнего похода.

В связи с нахождением корабля в зоне активности морских пиратов с экипажем был проведен инструктаж по действиям в случае нештатных ситуаций и порядку применения оружия, состоялись тренировки корабельных расчетов.

Военным морякам рассказали о тактике действий современных пиратов и об усилиях, которые предпринимают мировое сообщество и Россия для обеспечения безопасности судоходства в данном районе.

На корвете в соответствии с планом похода проведено корабельное учение по организации борьбы за живучесть, а личный состав подразделения антитеррора отработал  действия досмотровых групп на палубе и в корабельных помещениях. 

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола» покинул Военную гавань Балтийска 14 октября и вышел в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.

В настоящее время корвет «Бойкий» и танкер «Кола»  выполняют задачи в акватории Средиземного моря.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false