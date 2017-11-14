14.11.2017 (12:15)

Корвет Балтийского флота «Сообразительный» через Суэцкий канал вышел в Красное море и взял курс на Аденский залив

Корвет «Сообразительный» через Суэцкий канал вошел в акваторию Красного моря и направляется в район Аденского залива, где приступит к выполнению задач по плану дальнего похода.

В связи с нахождением корабля в зоне активности морских пиратов с экипажем был проведен инструктаж по действиям в случае нештатных ситуаций и порядку применения оружия, состоялись тренировки корабельных расчетов.

Военным морякам рассказали о тактике действий современных пиратов и об усилиях, которые предпринимают мировое сообщество и Россия для обеспечения безопасности судоходства в данном районе.

На корвете в соответствии с планом похода проведено корабельное учение по организации борьбы за живучесть, а личный состав подразделения антитеррора отработал действия досмотровых групп на палубе и в корабельных помещениях.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола» покинул Военную гавань Балтийска 14 октября и вышел в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане.

В настоящее время корвет «Бойкий» и танкер «Кола» выполняют задачи в акватории Средиземного моря.

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