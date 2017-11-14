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14.11.2017 (12:11)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в военизированной эстафете

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состязались в военизированной эстафете.

В соревновании приняли участие 10 команд, представляющие подразделения ОГРВ ПРРМ. В общей сложности в спортивном мероприятии приняло участие более 100 военнослужащих.

Военнослужащие состязались в военизированной эстафете, которая состояла из 10 различных этапов, в частности, бег на короткие и длинные дистанции, бег с первичными средствами пожаротушения, транспортировка раненого на носилках, бег в индивидуальных средствах защиты, а также в бронежилете и с АК-74.

Судейская коллегия, включавшая в себя офицеров служб управления ОГРВ ПРРМ, определила победителей в командном и личном зачетах. Все они были поощрены грамотами и ценными подарками с символикой Министерства обороны РФ.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-прикладной спорт , Приднестровье
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