14.11.2017 (12:01)

В Приамурье завершается подготовка техники ВВО к эксплуатации в условиях дальневосточной зимы

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях, проводится комплекс мероприятий по подготовке вооружения и военной техники (ВВТ) к эксплуатации в условиях зимы. Подготовка техники позволит эксплуатировать машины в любом регионе на Дальнем Востоке без дополнительных доработок.

Регламентные работы включают около 50 различных операций в зависимости от вида вооружения и техники, в частности, производится контроль и замена антифриза в системе охлаждения, смазка основных узлов, диагностика предпусковых подогревателей и систем машины в целом, для ее эксплуатации в условиях зимних холодов.

Для сохранения эксплуатационных характеристик ВВТ при возможных экстремально низких температурах используется более качественные сорта смазок и специальных жидкостей, позволяющих эксплуатировать технику до – 65 градусов по Цельсию.

Для перевода техники на режим зимней эксплуатации развернуто около 400 постов обслуживания, в том числе более 50 постов развернуто ремонтными подразделениями воинских частей для проведения специальных работ.

Перевод техники на зимний режим эксплуатации планируется завершить в конце текущего месяца.



Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице