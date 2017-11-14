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14.11.2017 (11:10)

Команда ЗВО в финале «Командирских стартов» поборется за главный приз соревнований

Сборная команда Западного военного округа (ЗВО) прибыла в Москву для участия в финальном этапе Всеармейских соревнований на Кубок Министерства обороны «Командирские старты».

По условиям состязаний в состав команды входят офицеры-командиры всех категорий и уровней –– от командира взвода до командующих войсками военных округов и родов войск и их заместителей.

В этом году сборную ЗВО возглавляет начальник штаба округа генерал-лейтенант Виктор Астапов.

В финале за победу будут бороться команды  Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также коллективы родов и видов ВС РФ.

Соревнования по военно-прикладным видам спорта будут проходить в течении пяти дней на спортивных объектах ЦСКА.  

Командам предстоит показать лучшие результаты  в стрельбе из пистолета Макарова, плавании на 100 метров, подтягивании или подъёме переворотом на перекладине, беге на один и три километра, а также в эстафете на водной дорожке в бассейне.

Победителей командирских стартов определят как в командном, так и в индивидуальном зачетах. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
ЦСКА , Западный военный округ , Спорт , Военно-прикладной спорт
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