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14.11.2017 (10:43)

Курсанты танковых войск ЗВО сдали квалификационные экзамены на Т-72Б3

В ходе сдачи квалификационных экзаменов в учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Западного военного округа (ЗВО), дислоцированном в Ленинградской области, курсанты продемонстрировали мастерство стрельбы, выполнив упражнение «танковая карусель».

Экипажи танков Т-72Б3 вели беспрерывный огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника, как с места, так и при фронтальном и фланговом движении в рамках одного заезда по маршруту.

Пока первый танк выполняет стрельбу с места, второй загружает боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу второй занимает позицию для стрельбы с места. При этом секторы стрельбы, последовательность поднятия мишеней и расстояние до них экипажу танка заранее неизвестны.

Перед получением допуска к выполнению боевых стрельб курсанты прошли теоретическую подготовку с применением новых компьютерных динамических тренажеров-симуляторов, оснащенных мультимедийным оборудованием по огневой подготовке вооружения и вождению танков.

Также в ходе мероприятий механики-водители танков выполнили упражнения по вождению танков на труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.

После сдачи выпускных экзаменов военнослужащие отправятся в воинские части ЗВО для дальнейшего прохождения службы.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Западный военный округ
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