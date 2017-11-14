14.11.2017 (10:33)

В Армении прошла тренировка сил и средств ВВС и ПВО ЮВО

Военнослужащие дежурных авиационных смен из российской военной базы в Армении приняли участие в совместной тренировке по взаимодействию с силами и средствами войск ВВС и ПВО Республики Армения.

В ходе тренировки были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и уничтожения условных воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства, прикрытия воздушных рубежей и подразделений, дислоцирующихся в районе расквартирования российского соединения, и оказания помощи воздушным суднам, условно терпящим бедствие.

Полеты дежурной смены истребителей проходили в зонах дежурства сил ПВО на высотах от 100 до 5000 метров.

Особенностью проводимой тренировки сил и средств ВВС и ПВО в Закавказье заключается в том, что полеты проводятся исключительно опытными летчиками, подготовленными к ведению маневренных воздушных боёв в составе пар и звеньев в простых и сложных климатических высокогорных условиях.

В тренировке принимали участие около 300 военнослужащих и было задействовано более 50 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы Бук-М1, С-300В и истребители четвертого поколения МиГ-29 российской авиационной военной базы Эребуни.

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