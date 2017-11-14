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14.11.2017 (10:25)

Авиационный полк ЗВО усилился ударным вертолетом Ми-28Н «Ночной охотник»

Авиационный полк Западного военного округа получил ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». Ми-28Н является усовершенствованной модификацией Ми-28. Он оснащен оборудованием пятого поколения и предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

Отличительная черта данного вертолета заключается в его возможности  выполнять боевые задачи в любое время суток и в самых сложных погодных условиях.  На вооружении «Ночного охотника» находится авиационная пушка, которая позволяет летчику в полете выбирать тип боеприпаса – бронебойный или фугасный. Вертолет оснащен экранно-выхлопными устройствами, которые уменьшают вероятность попадания ракет.

Ранее экипажи армейской авиации ЗВО прошли плановое переучивание в Центре подготовки летного состава армейской авиации в Тверской области и получили допуск к полетам на данном вертолете

Кроме этого, до конца месяца вертолетный полк, базирующийся в Смоленской области, пополнится восемью разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор».

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Армейская авиация , Западный военный округ
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