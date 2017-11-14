14.11.2017 (10:09)

Новый транспортный вертолет Ми-26 пополнил соединение армейской авиации ВВО в Хабаровске

Соединение армейской авиации Восточного военного округа, базирующееся в Хабаровском крае, пополнилось новым вертолетом Ми-26.

Экипаж самого большого в мире серийно выпускаемого транспортного вертолета совершил перелет из Ростова-на-Дону, где расположен завод-изготовитель, на аэродром постоянного базирования в Хабаровске.

Летчики соединения армейской авиации совершили перелет протяженностью свыше 10 тысяч километров, совершив 8 дозаправок на маршруте следования.

По прибытии в авиачасть командир экипажа доложил об успешном перелете, представители командования соединения поздравили личный состав эскадрильи Ми-26 с поступлением новой авиационной техники.

Новая винтокрылая машина пополнила парк уже стоящих на вооружении соединения армейской авиации округа тяжелых транспортных вертолетов.

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