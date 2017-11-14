14.11.2017 (08:38)

В целях профилактики простудных и вирусных заболеваний среди военнослужащих ЮВО началась вакцинация

В целях профилактики сезонных простудных и вирусных заболеваний среди военнослужащих в Южном военном округе (ЮВО) началась профилактическая вакцинация.

Централизовано поставлено более 56 тыс. доз вакцин для профилактики гриппа и 14 тыс. для пневмококковой инфекции. С начала сентября более 26 тыс. военнослужащих уже прошли вакцинацию. Завершить ее планируется до конца ноября.

К началу осенне-зимнего периода на медицинских складах ЮВО было запасено около 130 тыс. упаковок профилактических и витаминных препаратов. Свыше 40 тыс. профилактических препаратов и упаковок витаминов уже поставлены в войска.

В соединениях и воинских частях округа организовано проведение ежедневных осмотров личного состава с целью своевременного выявления признаков заболеваний. Проводятся профилактические дезинфекционные мероприятия, в том числе с применением новых рециркуляторов воздуха для обеззараживания воздуха в спальных и учебных помещениях объемным методом, путем применения термомеханического парогенератора горячего тумана. Организовано регулярное проветривание помещений.

Особое внимание уделено ограничению физической нагрузки военнослужащим в период адаптации к военной службе, назначению дополнительного питания для лиц с пониженной массой тела, выдаче всем военнослужащим продуктов с содержанием фитонцидов (свежего лука, чеснока), проведению дополнительной витаминизации пищи, а также предупреждению переохлаждений.

Для качественной диагностики острых респираторных инфекций, гриппа и внебольничных пневмоний в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора военного округа создан запас диагностических препаратов и организовано взаимодействие с Центрами индикации и диагностики возбудителей инфекционных болезней Роспотребнадзора.

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