14.11.2017 (07:40)

Моряки Тихоокеанского флота и Морских сил самообороны Японии проведут совместное учение по поиску и спасению на море «Сарекс»

В целях дальнейшего развития сотрудничества между флотами России и Японии, повышения уровня совместного противодействия угрозам безопасности на море, в конце ноября текущего года моряки Тихоокеанского флота и Морских сил самообороны (МССО) Японии проведут в акватории залива Петра Великого совместное двустороннее учение по поиску и спасению «Сарекс» (SAREX (Search and Rescue Exercise)).

В рамках подготовительного этапа к учению во Владивостоке прошла совместная планирующая конференция, в ходе которой офицеры управлений и служб Тихоокеанского флота и представители Морских сил самообороны Японии согласовали время и место проведения учения, состав сил и перечень эпизодов, которые будут отрабатываться экипажами кораблей двух стран в море.

В соответствии с достигнутыми договоренностями 20 ноября для участия в учении во Владивосток с неофициальным заходом прибудет эскадренный миноносец МССО Японии «Хамагири».

Учения типа «SAREX» пройдут в 17 раз.

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