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14.11.2017 (07:33)

Юнармейцы во Владивостоке почтили память экипажа шхуны, погибшей 120 лет назад

Во Владивостоке представители Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия почтили память экипажа шхуны «Крейсерок», затонувшей у берегов Японии 26 октября в 1889 году.

Монумент шхуне располагается в самом центре Владивостока: на улице Светланская,  в сквере Матросского клуба.

Так как территория памятника нуждалась в уборке. Юнармейцами было решено провести субботник, - рассказал начальник Приморского регионального отделения «Юнармия» Богдан Юрчук.

Затем школьники возложили цветы к памятнику и отправились в музей ТОФ, где узнали много новых фактов об истории трагически погибшей шхуны.

Для Приморского отделения «Юнармия» субботники на территории памятников становятся доброй традицией. В годовщину окончания Второй Мировой Войны, 2 сентября, ребята убрали территорию Гайдамакского сквера, где расположена братская могила моряков ТОФ, погибших в бою с японцами.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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