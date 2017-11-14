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14.11.2017 (05:26)

На Камчатке экипаж АПЛ «Владимир Мономах» победил в первенстве подводных сил ТОФ по плаванию

В первенстве участвовали команды экипажей подводных лодок ТОФ. Отдельно была проведена эстафета для воспитанников ДЮСША и юнармии ЦСКА города Вилючинска. Всего в соревнованиях приняли участие около 100 человек.

В программу соревнований включены заплывы свободным стилем, брасом и эстафета 4х50 м. в личном и командном зачете.

Безоговорочным лидером в первенстве в этом году стала команда атомного подводного крейсера «Владимир Мономах», два экипажа которого в состязаниях завоевали первое и третье места.

В завершении соревнований состоялось торжественное награждение, в котором приняли участие командование подводных сил. Все победители и призеры соревнований получили ценные призы и памятные дипломы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-прикладной спорт , Спорт , Восточный военный округ , Юнармия
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