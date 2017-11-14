14.11.2017 (04:50)

Представители подразделения РХБ защиты ВВО начали приемку новых огнеметных систем «Солнцепек»

Офицеры-специалисты подразделения РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированного в Приамурье, начали приемку на заводе изготовителе нескольких тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» на базе танка Т-72. Данные машины в это подразделение поступят впервые.

До конца текущего года приемку новой техники планируется завершить.

Огнеметная система ТОС-1А предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях, осколками, ударной волной, создаваемыми на площади цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

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