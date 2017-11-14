14.11.2017 (04:12)

На Тихоокеанском флоте приняты в тестовую эксплуатацию бронетранспортёры нового поколения БТР-82А

В отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированной на полуострове Камчатка в тестовую эксплуатацию принято порядка 10 новых бронетранспортеров БТР-82А. В подразделениях, где штатом предусмотрены бронетранспортеры, в условиях полигона проверяют новую машину на проходимость, на устойчивость при ведении огня на земле и во время стрельбы в плавающем положении. Техника проверяется на различных режимах работы при этом учитываются климатические условия региона. БТР-82А прошли обкатку в ходе недавнего двустороннего бригадного тактического учения морской пехоты ТОФ с боевой стрельбой и доказали свою эффективность.

На Тихоокеанском флоте организовано практическое обучение стрелков БТР-82А, в ходе которого морские пехотинцы осваивают устройство современного боевого модуля с 30-миллиметровой пушкой, а также ведется подготовка механиков-водителей для новых образцов боевой техники.

БТР-82А является глубоко модернизированной и доработанной версией БТР-80. На внутренние поверхности корпуса БТР- 82А установлена противоосколочная многослойная защита из синтетического материала. Также использован унифицированный боевой модуль, оснащенный электроприводом и двухплоскостным стабилизатором вооружения. Основное оружие боевого модуля — 30-миллиметровая пушка и пулемет. Повышена живучесть, проходимость, надёжность и ресурс эксплуатации боевой машины. В ней улучшены условия обитаемости, установлен кондиционер.

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