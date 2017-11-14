14.11.2017 (06:15)

В Светлогорске проходит сбор должностных лиц юридической службы Вооруженных Сил России

В Светлогорске (Калининградская область) начал свою работу ежегодный сбор должностных лиц юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, который продлится три дня.

В его работе принимают участие более 200 военных юристов, представляющих центральные органы военного управления, виды и рода войск, военные округа, флота, военно-учебные заведения, иные организации Министерства обороны Российской Федерации, а также представители Государственной Думы, военных судов и военной прокуратуры.

Как отметил директор Правового департамента Министерства обороны Российской Федерации (начальник юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации) Олег Безбабнов, главной целью сбора является подведение итогов 5-летней деятельности юридической службы, обсуждение вопросов дальнейшего совершенствования правового обеспечения деятельности Вооруженных Сил, выработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию правовой работы в войсках.

«Сегодня исключительно важно объективно и всесторонне проанализировать сделанное за прошедшие 5 лет, определить ключевые проблемы в повседневной деятельности юристов военного ведомства и пути их решения, обменяться с коллегами правоприменительной практикой на местах с учетом постоянно меняющейся нормативной правовой базы», – сказал Безбабнов.

В ходе сбора будут проведены учебно-методические занятия, призванные повысить квалификацию военных юристов, продемонстрировать передовые формы и методы работы по правовому обеспечению деятельности воинских частей и организаций Вооруженных Сил, социальной защите военнослужащих, гражданского персонала, ветеранов военной службы и членов их семей. Участники сбора также ознакомятся с новыми функциональными возможностями информационно-справочной правовой системой «АРМЮРИСТ».

Сборы военных юристов проходят ежегодно с 2013 года.

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