Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.11.2017 (23:10)

Воспитанницы Пансиона МО РФ посетили филиал ЦВММ на крейсере «Аврора»

Сотрудники филиала рассказали воспитанницам пансиона о истории создания и судьбе легендарного корабля – участника Цусимского сражения Русско-японской войны, Октябрьской революции и Великой Отечественной войны.

В благодарность за экскурсию девочки подарили экскурсоводам памятные сувениры собственного изготовления. Один из них – керамическая плакетка с видом Пансиона, был вручен воспитанницами командиру корабля. 

Накануне школьницы посетили Государственный Эрмитаж, киностудию Ленфильм и Нахимовское училище, где воспитанницы представили специально подготовленную литературно-музыкальную композицию «От чистого истока я начинаю путь», посвященную Году экологии в России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное образование , Среднее образование , Военно-патриотическое воспитание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false