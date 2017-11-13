13.11.2017 (23:10)

Воспитанницы Пансиона МО РФ посетили филиал ЦВММ на крейсере «Аврора»

Сотрудники филиала рассказали воспитанницам пансиона о истории создания и судьбе легендарного корабля – участника Цусимского сражения Русско-японской войны, Октябрьской революции и Великой Отечественной войны.

В благодарность за экскурсию девочки подарили экскурсоводам памятные сувениры собственного изготовления. Один из них – керамическая плакетка с видом Пансиона, был вручен воспитанницами командиру корабля.

Накануне школьницы посетили Государственный Эрмитаж, киностудию Ленфильм и Нахимовское училище, где воспитанницы представили специально подготовленную литературно-музыкальную композицию «От чистого истока я начинаю путь», посвященную Году экологии в России.

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