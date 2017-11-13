13.11.2017 (22:03)

В Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации началась Музейно-историческая олимпиада «Подвигу защитников Сталинграда жить в веках»

13 ноября в музее начала работу музейно-историческая олимпиада «Подвигу защитников Сталинграда жить в веках», в которой примут участие 2000 учащихся средних учебных заведений г. Москвы. Олимпиада проводится сотрудниками музея совместно с московским «Центром патриотического воспитания и школьного спорта». Она будет проходить ежедневно до 17 ноября.

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