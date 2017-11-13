13.11.2017 (21:35)

До 2020 года в инженерные подразделения РВСН поступит около 70 современных машин для маскировки и дистанционного разминирования

В Ракетные войска стратегического назначения продолжается поставка перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования, среди которых – машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) и машина дистанционного разминирования (МДР).

До 2020 года в соединения РВСН поступит около 20 машин дистанционного разминирования «Листва». В соответствии с государственным контрактом соединения РВСН к этому сроку также получат около 50 машин инженерного обеспечения и маскировки.

Испытание МДР состоялось в августе 2013 года на полигоне под Красноармейском (Московская область). На бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения (СВЧ). Ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии.

Мины и фугасы электроника «Листвы» способна обнаружить на дистанции до 100 метров в секторе 30 градусов. Машина создавалась специально для РВСН. В дальнейшем она будет применяться для сопровождения колонн мобильных ракетных комплексов «Ярс».

Наряду с этим до 2020 года в инженерные подразделения соединений РВСН планируется поставить более 300 единиц инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжёлые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения. Более 50% поставляемой инженерной техники составит колёсная дорожная машина, разработанная специально для РВСН в этом году.

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