13.11.2017 (20:41)

Партию модернизированных самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» передали подразделениям Минобороны России

Партию модернизированных 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» в рамках ГОЗ-17 передало в подразделения Минобороны России предприятие изготовитель.

2С4 «Тюльпан» предназначен для уничтожения укреплённых зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и бронетехники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно.

В ходе глубокой модернизации в боевых машинах установлены современные средства управления и связи. Перед отправкой в войска все образцы прошли проверку под руководством офицеров военного представительства на испытательном комплексе предприятия изготовителя.

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