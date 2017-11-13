13.11.2017 (20:35)

Заключительная партия текущего Гособоронзаказа бронеавтомобилей «Тигр» планируется к поставке в Минобороны России до конца года

Заключительная в рамках текущего Гособоронзаказа партия бронеавтомобилей «Тигр» планируется к передаче в подразделения Минобороны России до конца этого года. Предприятие изготовитель колесных бронетранспортеров, досрочно поставило Минобороны РФ партию бронеавтомобилей «Тигр» в рамках ГОЗ-2017.

Автомобиль предназначен для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью. Представляет собой шасси рамной конструкции, несущее на себе основную часть агрегатов и кузов. Кузов автомобиля цельнометаллический однообъёмный пятидверный с грузовым отсеком, рассчитан на перевозку четырёх человек и до 1500 кг груза (бронированный трёхдверный однообъёмный, рассчитан на перевозку 6 – 9 человек и 1200 кг груза). Грузовое отделение отделено от пассажирского перегородкой, оборудовано сиденьями, на которых можно дополнительно разместить 2 – 4 человека.

В текущем году в рамках ГОЗ подразделения Минобороны России получают бронеавтомобили «Тигр» трех модификаций.

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