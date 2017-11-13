13.11.2017 (20:02)

В Севастополе открылась новая выставка работ флотского художника Сергея Шевченко

В выставочном зале Севастопольской городской организации Союза художников России открылась выставка заслуженного художника Крыма, старшего мичмана Черноморского флота Сергея Шевченко.

Это уже не первая выставка флотского художника, его галерея портретов ветеранов Великой Отечественной войны выставлена в Севастопольском Доме офицеров флота, но все предыдущие картины автор выполнял маслом, а на этот раз впервые представил акварельные работы.

На новой выставке автор представил около 30 пейзажей, видов Севастополя и сюжетов Крымской войны.

Выставка акварелей Сергея Шевченко продлится до 25 ноября.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице