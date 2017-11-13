13.11.2017 (19:54)

ДОСААФ Илекского района Оренбургской области подвело итоги деятельности

ДОСААФ Илекского района Оренбургской области провело пятую отчетно-выборную конференцию. В её работе, кроме делегатов от первичных отделений, участвовали председатель регионального отделения ДОСААФ Владимир Крохмалюк, заместитель председателя по организационной работе Дмитрий Комлев, глава Илекского района Владимир Карпенко.

С отчетными докладами на конференции выступили председатель местного отделения Петр Руденко и ревизор местного отделения Тамара Гришина. Конференция дала положительную оценку работы председателя и совета организации в отчетном пятилетнем периоде.

Делегаты единогласно избрали Петра Руденко председателем Илекского районного отделения ДОСААФ на очередной срок. Также были избраны члены совета местного отделения и контрольно-ревизионной комиссии.

На конференции выступил председатель регионального отделения ДОСААФ Владимир Крохмалюк, который поблагодарил делегатов за активное участие в жизни ДОСААФ, пожелал активистам успехов в трудной, но нужной обществу и стране работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

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