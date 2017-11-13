13.11.2017 (19:37)

Клуб поиска и реставрации парка «Патриот» принял участие в более двух десятках поисковых и реставрационных мероприятиях

Одним из клубных формирований Военно-патриотического парка культуры и отдых Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», имеющих наиболее давние традиции, является клуб поиска и реставрации парка «Патриот», который возглавляет начальник отдела поиска музейных экспонатов Анатолий Калемберг. Своё начало этот клуб ведёт от общественной организации «Поисково-реставрационная группа им. Героя Советского Союза Д.Ф. Лавриненко», образованной еще в 2000 году. До создания клуба группа во главе с Романом Алымовым работала на принципах добровольного членства при нынешнем филиале парка «Патриот» — Центральном музее бронетанковой техники и вооружения.

За прошедшие годы группа приняла участие в более двух десятках поисковых и реставрационных мероприятиях музея и парка «Патриот» и самостоятельно отреставрировали 9 единиц автобронетанковой техники довоенного периода и времён Великой Отечественной войны. В их числе советские танки Т-26 (обр. 1939 г.), Т-37А, Т-70, Т-34/76 «Снайпер», бронеавтомобиль БА-3, немецкие танки Pz.Kpfw.IV, Pz.Kpfw.3 «Прага», Pz.Kpfw.V «Пантера» и САУ «Хетцер». Все эти уникальные объектЫ военно-технической истории заняли достойное место в музее и на выставке «Эхо войны», развёрнутой в музейном комплексе парка «Патриот».

В настоящее время участники клуба работают над очисткой и консервацией американского танка М3 «Генерал Стюарт». Этот редкий музейный экспонат был поднят в апреле 2017 г. в ходе поисковой экспедиции, проводившейся по плану Министерства обороны Российской Федерации, со дна реки Дон у села Урыв-Покровка Острогожского района Воронежской области. Танк планируется ввести в строй и сделать достоянием многочисленных экскурсантов парка «Патриот».

В перспективных планах клуба создать в его составе авиационную и водолазную группы, которые присоединятся к важной и ответственной работе по поиску и восстановлению артефактов и раритетных объектов военно-технической истории.

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