13.11.2017 (18:15)

В Подмосковье появится юнармейский отряд имени Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко

В Щелковском районе Московской области появится уникальный отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», который 15 ноября, в день 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза сержанта железнодорожных войск Виктора Петровича Мирошниченко, получит Знамя и почетное наименование.

В этот день лучшие учащиеся Серковской средней школы дадут торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству. Отряд будет сформирован из учащихся 8а, 8б, 9а, 11 классов общей численностью 30 ребят.

В состав отряда войдут преимущественно дети военнослужащих 857-го учебного центра железнодорожных войск и офицеров главного управления начальника железнодорожных войск. В том числе дочь помощника начальника главного управления железнодорожных войск подполковника Валентина Лутцева – Полина и дочь заместителя командира 857-го учебного центра по работе с личным составом подполковника Станислава Солдаткина – Дарья.

Благодаря активному участию в формировании отряда председателя совета Московского регионального отделения «Союз ветеранов железнодорожных войск Российской Федерации» генерал-лейтенанта в отставке Виктора Якименко в школе оборудована комната юнармейца.

Справочно:

Герой Советского Союза сержант Железнодорожных войск Виктор Петрович Мирошниченко родился 15 ноября 1917 года в селе Ланная Полтавской области в семье рабочего. После окончания школы-семилетки в городе Мерефа Харьковской области учился при фабрике. С 1933 года работал токарем на Харьковском паровозоремонтном заводе. В рядах Красной Армии с 1938 года.

9 октября 1941 года командир отделения 76-го отдельного строительного путевого железнодорожного батальона сержант Виктор Петрович Мирошниченко с командой подрывников выполнял задачу по минированию железнодорожного моста через реку Снопоть. Воины - железнодорожники получили приказ взорвать мост после отхода отрядов Красной Армии за реку, чтобы остановить на этом рубеже, рвавшихся к крупному железнодорожному узлу – станции Фаянсовая, фашистов. Сотни килограммов взрывчатки заложили подрывники в ниши бетонных опор и под стальные фермы моста. Сержант и его бойцы ждали приказ на подрыв моста. Получив его, Виктор Мирошниченко включил взрывную машинку, но взрыва не последовало - во время вражеского обстрела провод оказался перебитым. А с противоположной стороны по мосту уже бежали, стреляя на ходу, фашисты, за ними – вражеские танки. Виктору Мирошниченко оставалось одно - добраться до ближайшего заряда и подорвать его. Он прекрасно понимал, что это будет стоить ему жизни, что вернуться он уже не успеет.

Сержант Мирошниченко дополз до заряда и поджег шнур. Сильный взрыв сотряс все вокруг. Упали в реку фермы моста вместе с немецкими танками и солдатами. Продвижение вражеских войск на одном из важнейших направлений фронта было задержано.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от

22 июля 1942 года № сержанту Виктору Петровичу Мирошниченко посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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