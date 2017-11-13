13.11.2017 (17:51)

Командующий войсками ЦВО совершил рабочую поездку на российскую военную базу Кант в Киргизии

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий проверил антитеррористическую защищенность российских военных объектов в Киргизской Республике, облетев на вертолете районы дислокации подразделений объединенной военной базы Кант. Комплексная рабочая группа штаба ЦВО, сопровождавшая командующего, доставила на посты дополнительные технические средства охраны, в том числе для ночного времени.

В Бишкеке командующий принял участие в рабочей встрече с первым заместителем генерального штаба вооруженных сил республики полковником Кубанычбеком Орозматовым, в ходе которой обсуждалась обстановка в Центрально-азиатском регионе, а также планы совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на новый учебный год.

Владимир Зарудницкий предложил провести комплекс совместных тактических учений и тренировок с привлечением российских подразделений, выполняющих задачи на территории Киргизии. Он пригласил военнослужащих государства-союзника принять участие в окружных соревнованиях по танковому биатлону на Чебаркульском полигоне и на совместные сборы по горной подготовке спецназа в красноярский учебный центр Ергаки.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав крупнейшего в Вооруженных Силах округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Военная база Кант структурно входит в состав ЦВО, является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности.

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