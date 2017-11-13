13.11.2017 (17:16)

До конца года планируется передать 46 жилых домов в фонд служебного жилья Минобороны РФ

С 2010 года, с момента образования Департамента жилищного обеспечения Минобороны России, органам жилищного обеспечения было передано под заселение 610 жилых домов на 33327 жилых помещений, из них в этом году – 28 жилых домов на 3331 квартиру.

Кроме того, в течение ноября-декабря планируется передать еще 46 жилых домов жилищного фонда общей вместимостью на 8626 жилых помещений.

Для обеспечения военнослужащих и членов их семей служебным жильем Министерство обороны РФ использует как дома-новостройки, так и повторное заселение в объекты жилищного фонда военного ведомства и жилые помещения муниципального фонда.

Следует отметить, что с начала текущего года только в Москве было обеспечено служебными помещениями более 1000 военнослужащих, в Московской области – свыше 4000.

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