13.11.2017 (17:16)
До конца года планируется передать 46 жилых домов в фонд служебного жилья Минобороны РФ
С 2010 года, с момента образования Департамента жилищного обеспечения Минобороны России, органам жилищного обеспечения было передано под заселение 610 жилых домов на 33327 жилых помещений, из них в этом году – 28 жилых домов на 3331 квартиру.
Кроме того, в течение ноября-декабря планируется передать еще 46 жилых домов жилищного фонда общей вместимостью на 8626 жилых помещений.
Для обеспечения военнослужащих и членов их семей служебным жильем Министерство обороны РФ использует как дома-новостройки, так и повторное заселение в объекты жилищного фонда военного ведомства и жилые помещения муниципального фонда.
Следует отметить, что с начала текущего года только в Москве было обеспечено служебными помещениями более 1000 военнослужащих, в Московской области – свыше 4000.