13.11.2017 (17:11)

Плавмастерская Балтийского флота вернулась в Балтийск из Средиземного моря

В Балтийск после почти шестимесячного выполнения задач в акватории Средиземного моря вернулась плавмастерская ПМ-82 Балтийского флота.

Экипаж ПМ-82 осуществлял обеспечение технической готовности кораблей и судов постоянного соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе.

По случаю завершения дальнего похода ПМ-82 в Балтийске прошла торжественная церемония встречи.

ПМ-82 – третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.

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