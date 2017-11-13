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13.11.2017 (17:11)

Плавмастерская Балтийского флота вернулась в Балтийск из Средиземного моря

В Балтийск после почти шестимесячного выполнения задач в акватории Средиземного моря вернулась плавмастерская ПМ-82 Балтийского флота.

Экипаж ПМ-82 осуществлял обеспечение технической готовности кораблей и судов постоянного соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе.

По случаю завершения дальнего похода ПМ-82 в Балтийске прошла торжественная церемония встречи.  

ПМ-82 – третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.       

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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