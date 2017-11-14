14.11.2017 (12:40)

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского прошел танцевальный конкурс «Осенний бал»

В рамках отборочного тура из числа курсантов 11 факультетов Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского были отобраны около 30 танцевальных пар, которые в ходе подготовки к «Осеннему балу» оттачивали свои хореографические навыки в различных танцевальных мастер-классах, среди которых венский вальс, медленный вальс, ча-ча-ча, самба и другие.

По итогам финального этапа конкурса наиболее яркие и виртуозные танцевальные пары, занявшие призовые места, были награждены памятными подарками.

На всех этапах «Осеннего бала» творческую поддержку конкурсантам оказывали коллективы художественной самодеятельности академии.

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