13.11.2017 (16:22)

13 ноября 1771 года русская эскадра бомбардировала крепость на острове Лесбос

13 ноября 1771 года в ходе Первой архипелагской экспедиции русская эскадра из 15 судов (6 кораблей, 7 фрегатов и 2 бомбардировочных судна) под начальством графа А.Г. Орлова бомбардировала крепость с турецким гарнизоном на греческом острове Лесбос.

В конце октября разведка выяснила, что на восточном берегу острова Лесбос под защитой крепости турками строятся два 74-пушечных корабля и шебека. 30 октября (9 ноября) флот покинул стоянку у Дарданелл и двинулся в сторону Лесбоса. Было решено всей эскадрой атаковать крепость и уничтожить адмиралтейство и корабли. Для этого эскадру разделили на два отряда, южный и северный, под начальством графа Орлова и адмирала Спиридова.

13 ноября (2 ноября по старому стилю) оба отряда с севера и юга начали бомбардировать крепость. Несмотря на сопротивление неприятеля, Орлов высадил на берег около 3 тысяч человек пехоты с 7 орудиями под командованием генерала Долгорукова и полковника Толя. Войска эти овладели адмиралтейством, где найдены были один почти готовый 70-пушечный корабль, один строящийся корабль таких же размеров, шебека и множество разных корабельных материалов. Шебеку, недостроенные корабли и адмиралтейство сожгли, с собой захватили, что было можно (в том числе до 20 мелких судов), русские войска в ночь на 15 (4) ноября возвратились на свои суда. Потери в атаке составляли 24 убитых и 63 раненых.

При выходе эскадры из Митиленской бухты фрегаты «Архипелаг» и «Санторин» сели на мель. При содействии фрегата «Северный Орёл» и пакетбота «Почтальон», которые Орлов оставил для оказания помощи, фрегат «Архипелаг» был снят с мели. Фрегат «Санторин» из-за сильных повреждений спасти не удалось. Потерявший управление фрегат сдрейфовал на берег и волной был вынесен на камни, где был сожжен турками. Большая часть экипажа вместе с командиром капитан-лейтенантом Овцыным (за исключением мичмана, 7 матросов, ещё нескольких больных и раненых, которых успели перевезти на фрегат «Архипелаг») была взята в плен.

Справка:

Архипелагские экспедиции – походы эскадр Балтийского флота к греческому архипелагу во второй половине XVIII века и первой половине XIX века.

Целью экспедиций были военные действия против Османской империи на Средиземном море во время русско-турецких войн. Экспедиции имели большое значение в русско-турецких войнах, отвлекая часть флота и армии Османской империи и нарушая коммуникации на Средиземном море, а также способствовали освободительному движению в Греции.

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