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13.11.2017 (15:34)

Инженеры Балтийского флота завершили очистку полигонов от взрывоопасных предметов после летнего периода обучения

Военные инженеры Балтийского флота завершили сплошную очистку сухопутных полигонов флота в Калининградской области от неразорвавшихся боеприпасов после окончания летнего периода обучения.

Общая площадь разминирования на полигонах Хмелевка, Правдинский и Добровольский составила свыше трех тысяч гектаров, где было обнаружено и уничтожено несколько сотен взрывоопасных предметов различных типов и калибров. Уничтожение осуществлялось небольшими партиями с использованием накладных зарядов.

Военнослужащие, участвующие в очистке, были полностью обеспечены индивидуальными средствами защиты, современными миноискателями, средствами связи и транспортом, предназначенным для перевозки взрывоопасных предметов. Всего к мероприятиям по сплошной очистке было привлечено более 300 военнослужащих и свыше 30 единиц специальной техники.

  Сплошная отчистка полигонов проводится два раза в год для обеспечения безопасности личного состава во время проведения занятий на учебных, тактических полях. Среди прочего проводится очистка авиационных полигонов от неразорвавшихся боеприпасов после проведений летно-тактических учений.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Инженерные войска
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