13.11.2017 (15:17)

На Южном Урале отметили автопробегом Всемирный день молодежи

В Челябинской области прошел традиционный автопробег Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности «Гордимся славою Урала».

Школьники из центра патриотического воспитания «Росток» во главе с начальником регионального штаба Юнармии Алексеем Зязевым и Сергеем Островским познакомились с достопримечательностями столицы Южного Урала. В автопробеге также приняли участие ребята из приюта «Возрождение» со своими шефами из Челябинского областного движения «За возрождение Урала». Участие в автопробегах является одним из критериев отбора в состав поисковой экспедиции «Вахта Памяти в Северном Крыму», которая проводится в апреле в городе-побратиме Армянске на земле легендарного Перекопа.

Маршрут автопробега обязательно включает в себя профессиональную ориентацию молодежи. В этот раз при поддержке секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Мякуша состоялось посещение уникального комплекса «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода площадью в 15 футбольных полей, где производятся трубы большого диаметра для нефте- и газопроводов. Они предназначены для использования в строительстве магистральных трубопроводов в районах шельфовых разработок, сейсмически активных зонах, районах вечной мерзлоты, труднодоступной местности, при прокладке подводных и морских трубопроводов.

Большой интерес вызвал факультет военного обучения ЮУрГУ, где участники автопробега посетили лабораторию связи и лабораторию гусеничных машин. Командование факультета, Фонд и «Росток» связывает давняя дружба в совместной работе Совета шефов воинских частей. Многие офицеры факультета достойно служили в Чебаркульском гарнизоне и активно помогают в развитии сотрудничества патриотических объединений региона. Побывали школьники и в интерактивном музее занимательной науки «Экспериментус». Гостеприимно встретили члены Совета шефов воинских частей земляков на территории просветительского центра «Росток» в п. Каштак.

Завершили программу юные патриоты на базе городской спасательной службы. Интереснейшая экскурсия была познавательной и практичной. Ребятам показали полное оснащение экипажа дежурной спасательной машины, дали поработать инструментами, когда они разбирали гидравлическими кусачками кузов автомашины. Общий восторг вызвала тренировка с альпинистским снаряжением - переправа пострадавших, высотная работа. Всем желающим дали возможность почувствовать маневренность квадроцикла в преодолении пересеченной местности. Удивила детей и их наставников специальная подготовка служебных собак. Умные и способные друзья человека показали себя с наилучшей стороны в поиске. На тренаже в лесу ни один участник экскурсии не смог спрятаться от четвероногих спасателей и был быстро обнаружен.

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