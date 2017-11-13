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13.11.2017 (15:09)

Впервые в Волконских чтениях примут участие иностранные делегации

Сегодня в Санкт-Петербурге при поддержке Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации начались пятые международные Волконские чтения «Жизнь – Родине, честь – никому!».

Так они названы в честь Петра Михайловича Волконского — светлейшего князя, генерал-фельдмаршала, основателя Генерального штаба и его библиотеки. Торжественное мероприятие началось с возложения цветов к памятнику-обелиску на месте Введенского собора в рамках 206-й годовщины со дня основания библиотеки Генерального штаба Русской армии.

Темой Волконских чтений стала история развития военных корпусов и военного образования в России.

С докладами на заданную тему впервые выступили представители иностранных делегаций.

Завершатся чтения торжественным балом в Константиновском дворце, в котором примут участие воспитанники суворовских военных училищ, нахимовского военно-морского училища и кадетских корпусов Российской Федерации, а также представители учебных военных заведений из стран СНГ и Республики Сербии.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Международная деятельность
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