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13.11.2017 (17:27)

Подразделения инженерных войск ЮВО в Чечне получили новые защитные костюмы ОВР-1 «Сокол»

На оснащение инженерных подразделений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированных в Чеченской Республике, поставлено более 10 комплектов новейших защитных костюмов ОВР-1 «Сокол».

Защитный костюм «Сокол» способен защитить сапера от осколков при подрыве взрывоопасных предметов.

Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного материала, предотвращающего срабатывание взрывных устройств, имеющих неконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие металла. Тканевое покрытие костюма выполнено из негорючего материала.

ОВР-1 «Сокол» сохраняет свои защитные свойства в диапазоне температур от -40 до +50 градусов, а также при воздействии дождя и мокрого снега. Вес костюма составляет 8,5 кг, что более чем в 4 раза меньше веса имеющегося на вооружении костюма «Дублон».

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска , Перевооружение
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