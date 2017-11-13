13.11.2017 (13:34)

В Сызранском филиале Военно-воздушной академии прошел День открытых дверей

В Сызрани в филиале Военно-воздушной академии прошел День открытых дверей.

Перед гостями выступил начальник филиала полковник Александр Асанов, который рассказал об особенностях подготовки к поступлению в военный вуз, где готовят летчиков армейской авиации, условиях прохождения обучения.

Будущих абитуриентов и их родителей ознакомили правилами поступления в училище, показали учебно-материальную базу.

Особый интерес у гостей вызвал современный тренажерный комплекс, где летчики проходят наземную подготовку и отрабатывают полетные задания и действия в различных нештатных ситуациях.

День открытых дверей завершился концертом художественной самодеятельности.

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