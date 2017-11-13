Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.11.2017 (13:34)

В Сызранском филиале Военно-воздушной академии прошел День открытых дверей

В Сызрани в филиале Военно-воздушной академии прошел День открытых дверей.

Перед гостями выступил начальник филиала полковник Александр Асанов, который рассказал об особенностях подготовки к поступлению в военный вуз, где готовят летчиков армейской авиации, условиях прохождения обучения.

Будущих абитуриентов и их родителей ознакомили  правилами поступления в училище, показали учебно-материальную базу.

Особый интерес у гостей вызвал современный тренажерный комплекс, где летчики проходят наземную подготовку и отрабатывают полетные задания и действия в различных нештатных ситуациях.

День открытых дверей завершился концертом художественной самодеятельности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВКС , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false