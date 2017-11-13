13.11.2017 (13:34)
В Сызранском филиале Военно-воздушной академии прошел День открытых дверей
В Сызрани в филиале Военно-воздушной академии прошел День открытых дверей.
Перед гостями выступил начальник филиала полковник Александр Асанов, который рассказал об особенностях подготовки к поступлению в военный вуз, где готовят летчиков армейской авиации, условиях прохождения обучения.
Будущих абитуриентов и их родителей ознакомили правилами поступления в училище, показали учебно-материальную базу.
Особый интерес у гостей вызвал современный тренажерный комплекс, где летчики проходят наземную подготовку и отрабатывают полетные задания и действия в различных нештатных ситуациях.
День открытых дверей завершился концертом художественной самодеятельности.
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