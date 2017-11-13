13.11.2017 (13:52)

В Волгограде проводится отбор в роту Почетного караула мотострелкового соединения ЮВО

Около 80 новобранцев пополнят ряды роты Почетного караула (РПК) мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) для несения службы в Зале воинской славы памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Почетное право проходить службу в РПК военнослужащие получают после тщательного отбора. Среди главных требований — безупречное состояние здоровья, отменная физическая подготовка и определенные ростовые данные, успешные показатели психологического тестирования.

За год службы военнослужащим предстоит в совершенстве овладеть строевыми приемами в движениями. Поэтому уже с первых дней прохождения начальной военной подготовки приоритетной является строевая подготовка, на которую в год отводится около 800 часов. Особое внимание уделяется также занятиям по физической подготовке, в ходе которых, помимо общеразвивающих упражнений, отведено время для растяжки на хореографических станках в специальном классе.

Кроме несения караульной службы на Мамаевом кургане, личный состав роты Почетного караула постоянно принимает активное участие в различных торжественных мероприятиях в Волгоградской области и на территории ЮВО.

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