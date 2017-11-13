13.11.2017 (13:14)

Около 40 самолетов и вертолетов переброшены из России в Таджикистан на учение по антитеррору

Около 40 самолетов и вертолетов Центрального военного округа переброшены из России на три оперативных аэродрома Таджикистана для участия в совместном учении по антитеррору, в которых примут участие Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Шесть бомбардировщиков Су-24М, оснащенных прицельно-навигационными комплексами «Гефест», совершили перелет с южноуральского аэродрома Шагол, столько же штурмовиков Су-25СМ – с российской авиабазы Кант в Киргизской Республике.

Вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-24 были перевезены в Душанбе с новосибирской авиабазы Толмачёво тяжёлыми транспортными самолётами Ан-124-100 «Руслан».

Летные экипажи прикроют с воздуха развертывание войск, нанесут удары по боевым порядкам условных бандгрупп, обеспечат доставку грузов военного назначения и высадку десантов.

В масштабном учении, тактические эпизоды которого будут разыграны на пяти полигонах в горной и пустынной местности, примут участие органы военного управления штаба ОДКБ, вспомогательный пункт управления штаба ЦВО, горнострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, спецназ, а также парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы – всего более 5 тыс. солдат и офицеров.

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