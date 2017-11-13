13.11.2017 (12:54)
Военные психологи ВВО начали тестирование новобранцев осеннего призыва
Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа (ВВО) совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей округа начали тестирование новобранцев, прибывших в войска ВВО в ходе осенней 2017 года призывной кампании. В настоящий момент уже тестирование прошли более 2,7 тысяч призывников.
Исследования проводились с использованием психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.
Результаты работы психологов и социологов ВВО показали, что около 97% опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием.
До призыва на военную службу около 51% новобранцев проходили обучение, в частности, высшее образование до службы в Вооруженных Силах получили более 300 человек, среднее профессиональное образование имеют около 50% новобранцев, общее основное имеют 25% призывников, 11 классов закончили более 500 военнослужащих.
Свыше 45% призывников до службы по призыву были трудоустроены.
Более 59% военнослужащих отнесли себя к числу верующих.