13.11.2017 (12:54)

Военные психологи ВВО начали тестирование новобранцев осеннего призыва

Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа (ВВО) совместно с психологами и социологами соединений и воинских частей округа начали тестирование новобранцев, прибывших в войска ВВО в ходе осенней 2017 года призывной кампании. В настоящий момент уже тестирование прошли более 2,7 тысяч призывников.

Исследования проводились с использованием психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.

Результаты работы психологов и социологов ВВО показали, что около 97% опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием.

До призыва на военную службу около 51% новобранцев проходили обучение, в частности, высшее образование до службы в Вооруженных Силах получили более 300 человек, среднее профессиональное образование имеют около 50% новобранцев, общее основное имеют 25% призывников, 11 классов закончили более 500 военнослужащих.

Свыше 45% призывников до службы по призыву были трудоустроены.

Более 59% военнослужащих отнесли себя к числу верующих.

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